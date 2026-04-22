18:53, 22 апреля 2026

Патриарх Кирилл объявил об угрозе ликвидации РПЦ в Эстонии

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Из-за усиления государственного давления на церковные структуры в Эстонии существует угроза ликвидации Русской православной церкви (РПЦ). Об этом объявил патриарх РПЦ Кирилл, передает в Telegram «Sputnik Литва».

«Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной», — заявил архиерей.

Он добавил, что угроза существованию РПЦ также существует в Молдавии.

Парламент Эстонии 9 апреля принял закон о церквях и приходах, согласно которому ни одна религиозная организация не должна быть связана с государствами, представляющими угрозу госбезопасности, к коим Таллин причисляет Россию. Из-за этого Эстонская православная церковь Московского патриархата должна разорвать связи с Москвой.

