Патриарх Кирилл объявил об угрозе ликвидации РПЦ в Эстонии

Патриарх Кирилл: Существует угроза ликвидации РПЦ в Эстонии

Из-за усиления государственного давления на церковные структуры в Эстонии существует угроза ликвидации Русской православной церкви (РПЦ). Об этом объявил патриарх РПЦ Кирилл, передает в Telegram «Sputnik Литва».

«Угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной», — заявил архиерей.

Он добавил, что угроза существованию РПЦ также существует в Молдавии.

Парламент Эстонии 9 апреля принял закон о церквях и приходах, согласно которому ни одна религиозная организация не должна быть связана с государствами, представляющими угрозу госбезопасности, к коим Таллин причисляет Россию. Из-за этого Эстонская православная церковь Московского патриархата должна разорвать связи с Москвой.