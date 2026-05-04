Армения подписала декларацию о стратегическом партнерстве с Великобританией

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Армения и Великобритания подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами. Об этом написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в X.

«Мы открываем новую и многообещающую главу в отношениях между Арменией и Соединенным Королевством, построенных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве», — написал Пашинян.

Помимо этого, армянский премьер заявил, что обсудил вопросы региональной безопасности и перспективы углубления сотрудничества Армении и НАТО с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Пашинян заявил, что посетит Азербайджан в 2028 году. По его словам, Ереван и Баку взаимно поддержали друг друга в проведении саммита Европейского политического сообщества на территориях своих стран.

