Бывший СССР
13:04, 23 апреля 2026

Главнокомандующий ВСУ обратился к королю Великобритании

Главнокомандующий ВСУ Сырский поблагодарил Великобританию за помощь Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина благодарит Великобританию за оказываемую поддержку. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в Telegram.

«Отдельно поблагодарил за предоставленные вооружения, военную технику, боеприпасы и высокотехнологичное оборудование», — рассказал он о телефонном разговоре с королем Великобритании Карлом III.

По словам Сырского, он рассказал Карлу III о текущей обстановке в зоне боевых действий.

Ранее принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. Он приехал в столицу Украины с незапланированным визитом 23 апреля.

