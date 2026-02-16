В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

Кремль: Путин и Токаев обсудили по телефону проблемы международной повестки дня

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотрен ход реализации договоренностей по дальнейшему развитию российско-казахстанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества с акцентом на взаимовыгодные совместные проекты в торгово-экономической сфере», — сообщили в Кремле.

Уточняется, что представители Москвы и Астаны обсудили проблемы международной повестки дня. Вместе с тем Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в мае и принял приглашение Токаева осуществить госвизит в Казахстан.

Днем 16 февраля российский лидер также созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После этого он провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.