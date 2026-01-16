Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 16 января 2026Мир

Путин созвонился с Нетаньяху

Путин и премьер Израиля Нетаньяху провели телефонный разговор
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Темой переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке, в частности, ситуация в Иране. В ходе беседы российский лидер подчеркнул важность активизации дипломатических усилий для поддержания стабильности в регионе и выразил готовность России продолжать посредническую роль для развития диалога между всеми сторонами.

Также сообщается, что стороны согласовали продолжение контактов на различных уровнях.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Нетаньяху в среду, 14 января, попросил президента США Дональда Трампа отложить удары по Ирану. Со схожими просьбами к Трампу обратились и другие союзники США на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Оман.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Названы три пути США для контроля над Гренландией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok