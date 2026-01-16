Путин созвонился с Нетаньяху

Путин и премьер Израиля Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Темой переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке, в частности, ситуация в Иране. В ходе беседы российский лидер подчеркнул важность активизации дипломатических усилий для поддержания стабильности в регионе и выразил готовность России продолжать посредническую роль для развития диалога между всеми сторонами.

Также сообщается, что стороны согласовали продолжение контактов на различных уровнях.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Нетаньяху в среду, 14 января, попросил президента США Дональда Трампа отложить удары по Ирану. Со схожими просьбами к Трампу обратились и другие союзники США на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Оман.