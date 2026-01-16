Путин созвонился с президентом Ирана

Песков: Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Президент России Владимир Путин после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков охарактеризовал ситуацию в ближневосточном регионе как «весьма накаленную», но в то же время отметил, что президент России прилагает усилия для деэскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Темой переговоров стала обстановка на Ближнем Востоке, в частности ситуация в Иране.