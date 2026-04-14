16:48, 14 апреля 2026

Боня ответила назвавшему ее дубайской эскортницей Милонову

Блогерша Боня ответила назвавшему ее дубайской эскортницей депутату Милонову
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня ответила депутату Госдумы Виталию Милонову, который ранее назвал ее «дубайской эскортницей». На эту тему она порассуждала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Милонов призывал Боню вернуться на родину и отмечал, что ошибочно принимал ее за «дубайскую эскортницу», так как она проживает не в Дубае, а в Монако. «Я думал, что Боня — это дубайская эскортница. Оказывается, не дубайская. Нормальные люди в Монако не живут — это зашквар. Боня, возвращайся домой, нечего тебе на чужбине делать», — говорил он.

В новом ролике Боня отреагировала на высказывания парламентария и напомнила, что он не впервые клевещет в ее адрес. По ее словам, такие выражения выходят за границы допустимого с человеческой и профессиональной точки зрения.

«Публичные оскорбления, ярлыки "проститутки" и "эскортницы", направленные в адрес известных женщин, звучат снова и снова. После подобных нападок появляются сообщения, что женщин доводят до нервных срывов и даже госпитализаций. Это недопустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их», — отметила она.

Я считаю, что этот вопрос нужно поднимать серьезно, вплоть до коллективного иска за клевету и унижение достоинства. Речь уже не только обо мне, речь о систематическом неуважении ко всем женщинам. Не на ту напал, дядя

Виктория Боня

Позже Виктория Боня также обратилась к президенту России Владимиру Путину «от лица народа».

