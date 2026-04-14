Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

Боня предложила создать платформу для прямой связи россиян с Путиным

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня обратилась к президенту России Владимиру Путину «от лица народа», предложив создать платформу, где россияне смогут напрямую писать лидеру государства. Свое видеообращение к главе России она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она предположила, что информацию до Путина могут доносить в искаженном виде. «Я считаю, что нужно создать какую-то платформу, где люди будут на самом деле писать вам напрямую о том, что у них происходит. И вы должны знать, что происходит», — отметила телеведущая.

Боня также призвала «пробить стену», якобы возникшую между россиянами и главой государства.

