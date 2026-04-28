Соловьев и Боня провели совместный эфир

Телеведущий Владимир Соловьев и блогерша Виктория Боня провели совместный эфир на канале «Соловьев LIVE». Запись трансляции опубликована во «ВКонтакте».

Эфир начался в 10:00 мск. На момент публикации материала трансляция собрала более 75 тысяч просмотров во «ВКонтакте».

Собеседники обсудили в том числе свой недавний конфликт: так, Боня заявила, что не заслуживала резких высказываний Соловьева, прозвучавших в ее адрес. Ведущий, в свою очередь, извинился перед ней.

Как сообщалось ранее, Соловьев в беседе с Боней заявил, что ему следовало строже относиться к своим словам в прямом эфире. Вместе с тем он отверг обвинения в женоненавистничестве, которые стали поступать в его адрес на фоне конфликта с блогершей.

Перед этим телеведущий обвинил Боню в продажности. Соловьев также призвал признать ее иноагентом и рассказал, что попросил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить деятельность блогерши.