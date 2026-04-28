Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:10, 28 апреля 2026

Соловьев и Боня провели совместный эфир

Владимир Соловьев и Боня провели совместный эфир на канале «Соловьев LIVE»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев и блогерша Виктория Боня провели совместный эфир на канале «Соловьев LIVE». Запись трансляции опубликована во «ВКонтакте».

Эфир начался в 10:00 мск. На момент публикации материала трансляция собрала более 75 тысяч просмотров во «ВКонтакте».

Собеседники обсудили в том числе свой недавний конфликт: так, Боня заявила, что не заслуживала резких высказываний Соловьева, прозвучавших в ее адрес. Ведущий, в свою очередь, извинился перед ней.

Как сообщалось ранее, Соловьев в беседе с Боней заявил, что ему следовало строже относиться к своим словам в прямом эфире. Вместе с тем он отверг обвинения в женоненавистничестве, которые стали поступать в его адрес на фоне конфликта с блогершей.

Перед этим телеведущий обвинил Боню в продажности. Соловьев также призвал признать ее иноагентом и рассказал, что попросил главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить деятельность блогерши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok