10:52, 28 апреля 2026

Соловьев извинился перед Боней

Владимир Соловьев извинился перед Боней за резкие высказывания в ее адрес
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Соловьев LIVE» извинился перед блогершей Викторией Боней за резкие высказывания в ее адрес. Запись трансляции доступна во «ВКонтакте».

«Да, конечно, я должен извиниться. (...) Конечно, я был слишком эмоционален», — заявил ведущий. Соловьев добавил, что ему следовало строже относиться к своим словам, прозвучавшим в прямом эфире.

Он также отверг обвинения в женоненавистничестве, которые стали поступать в его адрес после резких слов о Боне. «Довольно странно меня записывать в главные мизогины страны, потому что ко мне на эфиры приходит большое количество женщин, к которым я всегда отношусь с гигантским уважением», — сказал Соловьев.

Ранее сообщалось, что телеведущий обвинил Боню в продажности и призвал включить ее в реестр иностранных агентов. Кроме того, Соловьев раскрыл, что попросил председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина проверить деятельность блогерши.

