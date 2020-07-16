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США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»

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Фото: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США 14 июля на авиабазе Эдвардс в Калифорнии завершили серию испытаний прототипа недорогой крылатой ракеты, создаваемой в рамках программы Gray Wolf («Серый волк»), пишет The Drive. Издание отмечает, что работы могут совмещаться с проектом Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающим использование искусственного интеллекта и коммуникаций для управления роем дешевых беспилотных летательных аппаратов.

По данным The Drive, наземные и первые летные (в составе истребителя F-16C Viper) испытания Gray Wolf предполагали проверку прототипа ракеты на электромагнитную совместимость, а также сбор критически важных данных о системе. «Всего за один полет в составе самолета команда [специалистов и военных] выяснила больше, чем за недели или месяцы лабораторных испытаний», — отметил инженер Конор Мост.

Издание напоминает, что в марте Исследовательская лаборатория ВВС объявила об успешном завершении серии испытаний недорогого турбореактивного двигателя Technical Directions Inc. (TDI) TDI-J85, который получит ракета, создаваемая в рамках Gray Wolf. Одна из таких ракет, над которой работают американские компании Northrop Grumman и Griffon Aerospace, будет испытана на юге Калифорнии к концу лета.

Создаваемые в рамках Gray Wolf изделия должны стать недорогими аналогами высокоточной малозаметной крылатой ракеты класса «воздух — поверхность» Lockheed Martin AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), предназначенной, в частности, для прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника.

В июне журнал Forbes сообщал, что истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, будучи интегрирована в программу Golden Horde, изменит «правила игры». Тесты GBU-53/B StormBreaker завершатся к концу 2020 года. Оружие сначала получат истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-15E Eagle, а затем — F-35 Lightning II. Forbes напоминает, что в основу GBU-53/B StormBreaker легли разработки 1980-х, когда советские танковые формирования планировалось уничтожать «дождем» умных противотанковых снарядов, выпускаемых самолетом-носителем без захода в зону противовоздушной обороны противника.

В декабре 2019 года Popular Mechanics сообщал, что Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.

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