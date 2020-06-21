США запустили «Золотую Орду»

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, будучи интегрирована в программу полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), изменит «правила игры», пишет Forbes.

Согласно данным американского издания, испытания начались в июне в США. Тесты GBU-53/B StormBreaker завершатся к концу 2020 года. Оружие сначала получат истребители F/A-18E/F Super Hornet и F-15E Eagle, а затем — F-35 Lightning II. В частности, последний сможет переносить до 24 единиц GBU-53/B StormBreaker.

Forbes напоминает, что в основу GBU-53/B StormBreaker легли разработки 1980-х годов, когда советские танковые формирования планировалось уничтожать «дождем» умных противотанковых снарядов, выпускаемых самолетом-носителем без захода в зону противовоздушной обороны противника.

Журнал пишет, что GBU-53/B StormBreaker способна самостоятельно осуществлять селекцию заранее выбранных целей в зависимости от приоритета их поражения и допускает корректировку курса самолетом-носителем. Управление роем GBU-53/B StormBreaker может проходить в рамках программы Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей, в частности, использование искусственного интеллекта. Издание отмечает, что рой таких бомб следует относить к оружию массового уничтожения.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией

В марте Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

В декабре 2019 года американское издание Popular Mechanics написало, что Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему Golden Horde.

93-килограммовая авиабомба GBU-53/B StormBreaker способна уничтожать цели на расстоянии до 110 километров. Отличительной особенностью оружия является наличие трехрежимной системы, включающей в себя инфракрасный датчик, радиолокатор миллиметрового диапазона и полуактивное лазерное наведение, позволяющее поражать движущиеся цели, а также возможность применения в любых погодных условиях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!