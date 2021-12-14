Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году

The Drive: истребители F-35 Lightning II могут получить новые двигатели уже в 2027 году

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II могут получить адаптивный двигатель уже в 2027 году, сообщает The Drive.

Ожидается, что используемые в настоящее время силовые агрегаты могут быть заменены на двигатели General Electric XA100 или Pratt & Whitney XA101, которые должны увеличить дальность полета самолета на 30 процентов. В частности, использование адаптивного силового агрегата увеличит дальность полета F-35A Lightning II (без воздушной дозаправки) с текущих 1350 миль (2175 километров) до 1800 миль (2897 километров).

Издание отмечает, что новый двигатель будет дороже существующего, однако потенциально позволит F-35 Lightning II эффективнее конкурировать с Китаем. Начало работ по реализации заявленных планов требует соответствующего финансирования, которое ожидается получить в рамках американского оборонного бюджета на 2023 финансовый год.

Материалы по теме:
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
21 сентября
Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкаяРоссия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что разрабатываемый компанией в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) трехконтурный двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

Программа AETP стоимостью два миллиарда долларов, над которой работают в американских компаниях General Electric и United Technologies (в нее входит Pratt & Whitney), стартовала в 2016 году. В ее рамках предполагается создание демонстрационного образца двигателя нового поколения, отличающегося от предыдущих более высокой тягой и меньшим расходом топлива, обеспечивающими летательному аппарату большие дальность и скорость. Силовой агрегат XA101 предполагается разрабатывать посредством глубокой модернизации F135, который должен получить третий контур. Работы по AETP засекречены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Названа альтернатива рынку Европы для российского газа
Пушкина оценила решение ЕСПЧ о компенсации россиянке за отрубленные мужем руки
Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Майоры полиции за взятки потакали нарушению миграционного законодательства
Раскрыта цена жакета Голиковой на совещании правительства
Голикова дала поручения по изменениям в закон о сертификатах вакцинации
Всем рынкам предсказали крах в случае войны с Украиной
F-35 получат адаптивный двигатель уже в 2027 году
Названы снизившие вред планете города России
Молодые семьи резко принялись тратить деньги
В WhatsApp появится новая функция
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter