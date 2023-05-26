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00:10, 26 мая 2023Наука и техника

ВВС США решили закупать истребители шестого поколения у одного подрядчика

ВВС США будут закупать истребители шестого поколения только у одного подрядчика

Фото: Edgar Su / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США решили закупать истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), у одного подрядчика. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Издание ссылается на комментарий министра ВВС Фрэнка Кендалла, который на встрече в Вашингтоне сообщил, что покупка самолета NGAD планируется только у одного поставщика. Журнал допускает, что им может быть одна из американских компаний — Lockheed-Martin, Boeing или Northrop Grumman.

Тендер на проект NGAD объявлен 18 мая, его победитель определится в 2024 году.

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Всего ВВС США планируют получить 200-250 истребителей шестого поколения, каждый из которых будет стоить сотни миллионов долларов. Ожидается, что разработка NGAD обойдется Пентагону в 16 миллиардов долларов, однако эксплуатационные расходы на новый самолет будут ниже, чем у истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

В ноябре обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд допустил, что истребитель шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы NGAD, станет последним самолетом, созданным в США с использованием стелс-технологии.

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Иван Потапов
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