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10:05, 31 марта 2023Культура

Полиция задержала подозреваемых в нападении на рэпера 6ix9ine

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на рэпера 6ix9ine в спортзале

Фото: Wixtra-M Peter / Globallookpress.com

Американская полиция задержала трех подозреваемых в нападении и избиении хип-хоп исполнителя Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) в спортзале. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, трое мужчин, Рафаэль Медин-младший, Октавиус Медин и Энтони Мальдонадо, отправлены в окружную тюрьму до подтверждения их причастности к произошедшему инциденту. О том, имеют ли нападавшие связь с членами банды, которую артист ранее обвинил в суде, неизвестно.

Сам рэпер назвал нападение случайностью и заявил, что не видит смысла в усилении своей охраны.

Ранее стало известно, что сотрудники спортзала, которые бросились на помощь Tekashi 6ix9ine после того, как его избили в фитнес-центре, заперли его в комнате из соображений безопасности.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале Флориды. По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

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Анастасия Астахова
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