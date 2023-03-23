Рэпера 6ix9ine заперли в комнате после избиения ради безопасности

TMZ: рэпера 6ix9ine заперли в комнате ради безопасности после избиения в спортзале

Сотрудники спортзала, которые бросились на помощь рэперу Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) после того, как на него напали в фитнес-центре, заперли его в комнате из соображений безопасности. Об этом пишет TMZ.

Также сообщается, что исполнитель часто посещал этот спортзал в прошлом без каких-либо проблем, а если к 6ix9ine когда-либо и обращались или узнавали его, то большинство взаимодействий носило мирный характер.

Ранее люди, которые подозреваются в избиении американского рэпера, попали на видео. На опубликованных кадрах один мужчина уже находится в фитнес-центре и разговаривает по мобильному телефону. Затем он подходит к входной двери спортзала, чтобы впустить еще одного мужчину, и после короткой беседы с сотрудником стойки регистрации оба направляются в сторону туалета и сауны спортзала. Затем к ним присоединяется третий человек.

22 марта стало известно, что музыканта избили в спортзале Флориды. По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили его на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.