TMZ: подозреваемые в избиении рэпера 6ix9ine попали на видео

Люди, которые подозреваются в избиении американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) в одном из спортзалов Флориды, попали на видео. Кадрами делится TMZ.

На опубликованном видео один мужчина уже находится в фитнес-центре и разговаривает по мобильному телефону. Затем он подходит к входной двери спортзала, чтобы впустить другого мужчину, и после короткой беседы с сотрудником стойки регистрации они направляются в сторону туалета и сауны спортзала. Затем к ним присоединяется третий человек.

Отмечается, что у напавших, вероятно, был план, однако до сих пор не ясно, знали ли они, что рэпер все это время будет в спортзале, или кто-то увидел 6ix9ine и сообщил остальным сообщникам.

Ранее стало известно, что музыканта избили в спортзале Флориды. По словам адвоката Эрнандеса, группа неизвестных вытащила исполнителя из сауны. Затем мужчины повалили рэпера на пол и стали избивать кулаками и ногами. Артиста госпитализировали с травмами челюсти, ребер и спины. О причинах нападения не сообщалось.

