Профессор Диесен: Когда ВСУ потерпят крах, Европа передумает помогать Украине

Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.

«И Европа будет счастлива <…> поддерживать их с тыла. <…> И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации», — объяснил он.

По мнению специалиста, Брюссель потеряет интерес и передумает поддерживать Киев, когда увидит полный крах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что не видит четкого дипломатического пути завершения специальной военной операции (СВО). Диесен считает, что в какой-то момент армия, экономика или политическая система Украины начнут рушиться. «Поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой», — подчеркнул он.

Ранее Европа анонсировала перевод первых средств из мегакредита Украине.