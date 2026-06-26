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03:32, 26 июня 2026Мир

Норвежский профессор предрек потерю интереса Европы к помощи Украине

Профессор Диесен: Когда ВСУ потерпят крах, Европа передумает помогать Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.

«И Европа будет счастлива <…> поддерживать их с тыла. <…> И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации», — объяснил он.

По мнению специалиста, Брюссель потеряет интерес и передумает поддерживать Киев, когда увидит полный крах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он добавил, что не видит четкого дипломатического пути завершения специальной военной операции (СВО). Диесен считает, что в какой-то момент армия, экономика или политическая система Украины начнут рушиться. «Поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой», — подчеркнул он.

Ранее Европа анонсировала перевод первых средств из мегакредита Украине.

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