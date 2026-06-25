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13:12, 25 июня 2026Экономика

Европа анонсировала перевод первых средств из мегакредита Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о переводе первых средств Киеву из кредита на €90 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСаммит G7

Фото: BurAnd / Shutterstock / Fotodom

Первый транш объемом 3,2 миллиарда евро из кредита на 90 миллиардов будет в рамках финансовой помощи переведен Украине в четверг, 25 июня. Об этом во время визита в Польшу рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Также, по ее словам, вскоре начнется выплата первых средств из тех шести миллиардов евро, которые должны пойти на производство беспилотников.

На прошлой неделе глава ЕК не исключила, что на ближайшем саммите G7 Евросоюз планирует поднять вопрос о выделении Украине дополнительных 45 миллиардов евро. Тогда она отмечала, что 90 миллиардов покрывают только две трети потребностей Киева на 2026 и 2027 годы.

Между тем две недели назад глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече глав Минобороны стран ЕС говорила, что на производство беспилотников Киев получит 5,9 миллиарда евро до конца июня.

Еще до этого стало известно, что из 90 миллиардов долларов на макроэкономическую поддержку Украины пойдет только одна треть, а остальные средства представляют собой военные расходы.

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