Военный эксперт заявил о планах Украины открыть второй фронт

Военный эксперт Попов: Украина начала подготовку к открытию второго фронта

Украина начала подготовку к операции, которая стартует в Черниговской области, заявил военный эксперт Владимир Попов, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, принудительная эвакуация из сел в Черниговской области может быть признаком готовящегося вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белоруссию. По его мнению, Киев планирует открытие нового фронта.

«Киев может спровоцировать нападение на Белоруссию, чтобы потом вывернуть в свою пользу и заявить, что Россия все-таки намерена напасть на Европу. Наступательных действий надо ожидать во второй половине лета — в июле-августе», — указал специалист.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна ощущает откровенную попытку втянуть ее в конфликт на Украине.