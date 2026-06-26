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03:09, 26 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о безрезультатных попытках ВСУ бежать из Константиновки

ТАСС: ВСУ безрезультатно пытаются бежать из Константиновки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать из Константиновки малыми группами, однако сделать этого у них не получается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку», — поделился собеседник агентства, отметив, что это всегда безрезультатно и заканчивается гибелью украинских солдат.

Он также подчеркнул, что заблокированным внутри города украинским военнослужащим не выдается из него выходить.

Ранее в России заявили о почти полном переходе Константиновки под контроль ВС России.

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