Стало известно о безрезультатных попытках ВСУ бежать из Константиновки

ТАСС: ВСУ безрезультатно пытаются бежать из Константиновки

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются бежать из Константиновки малыми группами, однако сделать этого у них не получается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже — по одному человеку», — поделился собеседник агентства, отметив, что это всегда безрезультатно и заканчивается гибелью украинских солдат.

Он также подчеркнул, что заблокированным внутри города украинским военнослужащим не выдается из него выходить.

Ранее в России заявили о почти полном переходе Константиновки под контроль ВС России.