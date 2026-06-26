Россияне объяснили возвращение из Германии домой словами «нужно платить за дождь»

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина пообщалась с друзьями, которые 10 лет прожили в Германии, и узнала, почему они приняли решение продать дом и вернуться домой. Их историей она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Семья россиян назвала Лисейкиной 11 причин для своего возращения на родину. Все началось с того, что ее знакомые купили частный дом в пригороде Мюнхена и столкнулись с бюрократическими проблемами. Так, граждане России выяснили, что не имеют права спилить дерево на своем участке, так как за это предусмотрены штрафы. «Это был первый момент, когда мы почувствовали, что земля вроде наша, а распоряжаться ею полностью все равно не можем», — передала слова знакомого блогерша.

Также частные дома невозможно покрасить в произвольный цвет — внешний вид застройки ограничивался в районе рядом определенных цветов. Ограничения коснулись и высоты зеленых насаждений на участке, и строительства беседки. При этом, получив счет за коммунальные расходы, россияне узнали, что им нужно платить за дождь. «Речь идет о плате за отвод дождевой воды с крыши и участка через городскую систему. Но согласитесь, звучит все равно необычно. Особенно для человека, который всю жизнь воспринимал дождь исключительно как погоду», — объяснила путешественница.

Помимо этого жителям немецких домов необходимо получать разрешение на парковку автомобиля и прицепа. Им также нельзя собрать с участка ветки и сжечь — их необходимо вывозить и утилизировать отдельно. А весь мусор и отходы семьи должны сортироваться по строгим правилам. При этом в воскресенье всем запрещается косить газон. «Получается, что в единственный свободный день заниматься участком как раз нельзя», — отметили россияне.

Знакомые Лисейкиной подчеркнули, что чиновники имеют право следить за нарушениями через аэрофотосъемку участков. Соседи тоже могут пожаловаться, если заметят нарушения. На данный момент россияне переехали в Калининградскую область, где возле дома уже построили беседку и высадили яблони. «Мы хотели жить в своем доме. А оказалось, что на собственном участке слишком многое приходится согласовывать, учитывать и проверять», — подвели итог о жизни в Европе бывшие эмигранты.

Ранее россиянин описал семейную жизнь в Германии словами «роль отца сводится к деньгам». Автор публикации узнал, что отцы-немцы не имеют право на тайный тест ДНК, если сомневаются в своем отцовстве.