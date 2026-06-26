США закупили тактические ракеты более чем на миллиард долларов

Пентагон заключил контракт на производство тактических ракет AIM-9X на 1,1 млрд долларов

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на производство тактических ракет AIM-9X. Стоимость составила 1,1 миллиард долларов. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

Как уточняется в заявлении, контракт включает в себя производство и поставку 1653 тактических ракет AIM-9X-4 Block II для американских вооруженных сил и 336 AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков. Кроме того, предусмотрен широкий спектр сопутствующего оборудования, запчастей и учебных снарядов.

Производство запустят в нескольких американских городах, а также в Канаде (Онтарио) и Германии (Хайльбронн). Окончить работы планируется в сентябре 2029 года.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне захотели втрое увеличить закупки поставляемых Киеву ракет.