06:09, 23 апреля 2026Экономика

В Пентагоне захотели втрое увеличить закупки поставляемых Киеву ракет

Марина Совина
Фото: Peter Dejong / Reuters

Пентагон запросило на 2027 финансовый год практически трехкратное увеличение закупок ракет AIM-9X Sidewinder. Они ранее активно поставлялись Киеву, пишет РИА Новости, изучив новые бюджетные документы.

Согласно данным, американские военные планируют закупить в общей сложности 954 ракеты. То есть 648 единиц (на 419,2 миллиона долларов) для ВВС и 306 единиц (на 174,7 миллиона долларов) для ВМС. Это почти в три раза превышает уровень 2026 финансового года.

До этого такие ракеты активно поставлялись Пентагоном Украине. Так, в 2024 финансовом году ВМС дополнительно получили 129,2 миллиона долларов на закупку 271 ракеты для восполнения запасов.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент есть риски для поставок оружия Западом для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Зеленский. Зеленский прокомментировал планы передачи Швецией систем противовоздушной обороны и истребителей Gripen для ВСУ и назвал конфликт США и Израиля с Ираном риском для военной помощи Украине.

