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03:01, 26 июня 2026Мир

В США заявили о нежелании Трампа вести диалог с Зеленским

Профессор Ниланд заявил, что Трамп не хочет вести диалог с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп не хочет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому не исключено, что напрямую по вопросу урегулирования конфликта он будет контактировать только с российским коллегой Владимиром Путиным, а обсуждения с Зеленским оставит членам своей команды. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

«Трамп выйдет на контакт с президентом Путиным, но, подозреваю, оставит обсуждения с Зеленским другим членам своей команды», — сказал эксперт, рассуждая о возможном формате, в котором США вернутся к усилиям по урегулированию конфликта на Украине после того, как будут решены все вопросы с Ираном.

Ниланд добавил, что Трамп неохотно вступает в диалог с украинским лидером.

Ранее Трамп уклонился от вопроса о победах Вооруженных сил Украины на поле боя.

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