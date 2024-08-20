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17:09, 20 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способы избежать мошенников при покупке туров

Эксперт по туризму Котляр посоветовала опасаться компаний с «ударными скидками»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр посоветовала россиянам при покупке туров опасаться компаний с «ударными скидками» и «выгодными ценами». Этот и другие способы избежать мошенников при планировании путешествия она раскрыла в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам Котляр, любое отклонение от рыночной цены более чем на пять-десять процентов должно быть стоп-фактором для туриста. «Такого в туризме не бывает, если это серьезная и уважающая себя компания. Поверьте мне на слово. Либо это агентство, работающее на минималках, лишь бы нарастить оборотку», — пояснила она.

Эксперт также посоветовала путешественникам обращать внимание на репутацию турагентства, степень его известности, опыт и отзывы. Еще один важный критерий при выборе компании, организующей поездку, — легитимность сделки с ней.

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«Договор, чеки, перевод средств на реквизиты. И никаких "с карты на карту" и наличных без чека с фискальным QR-кодом. Про "я с ними уже ездила, и все было хорошо" забудьте», — предупредила она.

Ранее адвокат Алексей Панфилов посоветовал россиянам читать договор с турфирмой перед подписанием. По его словам, при бронировании тура в него могут внести лишние пункты.

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      Алина Черненко
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