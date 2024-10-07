В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

Turizm Güncel: в Каппадокии гиды водили туристов по выдуманным местам

В Турции гиды придумали новую мошенническую схему и водили туристов по выдуманным достопримечательностям в Каппадокии. Об этом сообщает Turizm Güncel.

Уточняется, что некоторые туристические организации продавали туры по историческим руинам, которых на самом деле нет. Например, иностранцев возили в место недалеко от известной долины Ихлара или показывали им город Гереме лишь издалека. Более того, туристов водили по складу, который представляли вымышленным подземным городом.

Местные туристические власти считают, что такие обманные схемы наносят непоправимый ущерб репутации Каппадокии. Они призвали наказывать виновных.

Ранее 12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции. Уточнялось, что туристический автобус, следовавший из Антальи в Аланию, столкнулся с другим, припаркованным на обочине.