Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 5 октября 2024Путешествия

Более десятка россиян пострадали в ДТП с автобусами в Турции

РЕН ТВ: 12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: IHA / AP

12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что туристический автобус, следовавший из Антальи в Аланию, столкнулся с другим, припаркованным на обочине. В этот момент из него выходили постояльцы отеля. По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. В настоящее время местная полиция проводит проверку.

В пресс-службе туроператора, который организовывал тур, «Ленте.ру» сообщили, что из 12 пострадавших там россиян только двое. Утверждается, что их жизнь вне опасности. «Им была оказана помощь на месте, затем они были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования. Туристы, отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования, уже отдыхают в отелях», — заявили представители туроператора.

В сентябре автобус с российскими туристами перевернулся в Египте. В результате аварии пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян.

Ранее в Перу туристический автобус сорвался со скалы, в результате чего пострадали четыре человека. Авария попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг вспомнил о трудном разговоре с сидящим в бункере Зеленским. Президент Украины требовал от НАТО невозможного

      Попытка ограбления фуры российского дальнобойщика на ходу попала на видео

      Стало известно о взломе российских роутеров для мощной DDoS-атаки в мире

      Популярная авиакомпания запретила брать на борт один предмет

      В Госдуме призвали не мешать квадроберам побыть детьми

      Покупатель отказался от приобретения подмосковной дачи певицы Пугачевой

      Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ

      ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче

      Раскрыты планы Израиля атаковать Иран

      Блогеры Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше