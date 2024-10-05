Более десятка россиян пострадали в ДТП с автобусами в Турции

РЕН ТВ: 12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции

12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что туристический автобус, следовавший из Антальи в Аланию, столкнулся с другим, припаркованным на обочине. В этот момент из него выходили постояльцы отеля. По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. В настоящее время местная полиция проводит проверку.

В пресс-службе туроператора, который организовывал тур, «Ленте.ру» сообщили, что из 12 пострадавших там россиян только двое. Утверждается, что их жизнь вне опасности. «Им была оказана помощь на месте, затем они были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования. Туристы, отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования, уже отдыхают в отелях», — заявили представители туроператора.

В сентябре автобус с российскими туристами перевернулся в Египте. В результате аварии пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян.

Ранее в Перу туристический автобус сорвался со скалы, в результате чего пострадали четыре человека. Авария попала на видео.