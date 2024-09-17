Туристический автобус сорвался со скалы и попал на видео

В Перу туристический автобус перевернулся по пути к Мачу-Пикчу и попал на видео

В Перу туристический автобус сорвался со скалы, в результате чего пострадали четыре человека. Авария попала на видео, которое публикует Gamavision.

Инцидент произошел 16 сентября в городе Агуас-Кальентес. Автобус, который вез группу туристов к архитектурному комплексу Мачу-Пикчу, перевернулся и рухнул в пропасть.

На опубликованных кадрах видно, что очевидцы несчастного случая руками поддерживали опрокинувшееся транспортное средство. В результате аварии четверо мексиканцев получили множественные переломы и попали в больницу, при этом в общей сложности пострадали еще пять человек.

Причина произошедшего и суммарное число пассажиров в автобусе не уточняется.