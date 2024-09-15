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01:38, 15 сентября 2024Путешествия

ДТП с российскими туристами произошло в Египте

Cairo24: более 20 туристов из России пострадали в ДТП на трассе в Египте

Фото: AN / FMS / Reuters

На трассе Суэц-Каир в Египте произошло ДТП с автобусом, в котором находились туристы. Об этом сообщает Cairo24.

В результате аварии пострадали 43 человека четырех национальностей, в том числе более 20 россиян. На место происшествия прибыли медики. У пострадавших диагностированы травмы легкой и средней тяжести.

По данным издания, водитель автобуса задержан для дачи показаний. В настоящее время следователи выясняют обстоятельство и причину произошедшего. По предварительной информации, водитель мог превысить скорость или не справиться с управлением из-за лопнувшей шины. Представители посольств Турции, России, Великобритании и Италии были поставлены в известность.

Ранее российские туристы пострадали во время камнепада в самом длинном и глубоком каньоне Турции — Саклыкент. Россиян спасли и передали врачам.

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      Марина Совина
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