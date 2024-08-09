Российские туристы пострадали во время камнепада в самом глубоком каньоне Турции

Mugla Gazetesi: двое российских туристов пострадали во время камнепада в Турции

Двое российских туристов пострадали во время камнепада в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает местное издание Mugla Gazetesi.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 9 августа, в самом длинном и глубоком каньоне Турции — Саклыкент. После того как в службу экстренной помощи поступило сообщение о пострадавших, на место прибыли сотрудники пожарной службы Муглы. Россиян спасли и передали врачам.

8 августа в этой же провинции в результате ДТП пострадала группа туристов из России и Казахстана. Микроавтобус столкнулся с эвакуатором и перевернулся.

