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19:58, 9 августа 2024Путешествия

Российские туристы пострадали во время камнепада в самом глубоком каньоне Турции

Mugla Gazetesi: двое российских туристов пострадали во время камнепада в Турции

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Двое российских туристов пострадали во время камнепада в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает местное издание Mugla Gazetesi.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 9 августа, в самом длинном и глубоком каньоне Турции — Саклыкент. После того как в службу экстренной помощи поступило сообщение о пострадавших, на место прибыли сотрудники пожарной службы Муглы. Россиян спасли и передали врачам.

8 августа в этой же провинции в результате ДТП пострадала группа туристов из России и Казахстана. Микроавтобус столкнулся с эвакуатором и перевернулся.

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      Алина Черненко
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