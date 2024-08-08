Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

Группа туристов из России и Казахстана пострадала в результате ДТП в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает местное издание Muğla Gazetesi.
Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 8 августа, на трассе недалеко от города Милас. По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с эвакуатором и перевернулся.
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