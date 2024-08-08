Автобус с российскими туристами в Турции столкнулся с эвакуатором и перевернулся

Muğla Gazetesi: 13 туристов из России и Казахстана пострадали в ДТП в Турции

Группа туристов из России и Казахстана пострадала в результате ДТП в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает местное издание Muğla Gazetesi.

Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 8 августа, на трассе недалеко от города Милас. По предварительной информации, микроавтобус столкнулся с эвакуатором и перевернулся.

Как пишет источник, в результате аварии ранения получили 13 человек. Их доставили в близлежащие больницы. Стражи правопорядка начали расследование произошедшего.

В конце июля российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, разбилась в ДТП в Турции. Авария произошла на трассе Милас — Секе.