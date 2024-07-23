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07:52, 23 июля 2024Интернет и СМИ

«Я поехала дальше». Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в ДТП в Турции. Что о ней известно?

Разбившаяся в ДТП с грузовиком блогер МотоТаня заявляла о планах покорить Турцию
МотоТаня

МотоТаня. Фото: mototanya.com

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, погибла в Турции в ДТП. Об этом стало известно поздно вечером в понедельник, 22 июля.

Авария произошла на трассе Милас — Секе. Девушка ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Озолина скончалась до приезда скорой помощи.

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17 июля 2024

Незадолго до гибели блогер оставила символичный пост

За четыре дня до трагедии МотоТаня опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию.

Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию

МотоТаняблогер

После известия о смерти байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из пользователей отметил символичность ее последнего поста.

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Озолина была популярной мотоциклисткой во всем мире

Согласно информации на официальном сайте Татьяны Озолиной, она родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств.

В 15 лет уехала от родителей в Омск, чтобы учиться. Получила два образования: средне-специальное по хореографии и высшее по экономике управления. В 2008 году вошла в топ-150 самых красивых девушек Омска. В 2011 году у нее родился сын.

В 2012 году Озолина переехала в Москву, а в 2014-м приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом. Количество ее поклонников росло, и в 2020 году она стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков.

Кроме того, Озолина снималась в клипах ряда музыкантов, в том числе Danu, Лилу, Sevak и других, а также Ларисы Долиной и Григория Лепса (последний ролик так и не вышел). О ней писали как российские, так и зарубежные СМИ.

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      Марина Совина
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