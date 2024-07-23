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00:10, 23 июля 2024Мир

Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, погибла в Турции в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Блогер ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент блогер не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Озолина умерла до приезда скорой помощи.

Ранее в результате ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) погиб российский певец Антон Казимир, считавшийся «голосом» Михаила Круга. Автомобиль Audi Q7 вылетел с грунтовой насыпи и разбился. В результате погибли Казимир и еще один пассажир, а также водитель иномарки. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

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      Евгений Силаев
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