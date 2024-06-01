Российский певец Казимир погиб в ДТП в ДНР

Блогер Елисеев: в ДТП в Макеевке погиб российский певец Антон Казимир

В результате ДТП в Донецкой народной республике (ДНР) погиб российский певец Антон Казимир, считавшийся «голосом» Михаила Круга. Об этом сообщил блогер Сергей Елисеев на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, авария произошла в Советском районе Макеевки 26 мая. Автомобиль Audi Q7 вылетел с грунтовой насыпи и разбился. В результате погибли Казимир и еще один пассажир, а также водитель иномарки. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

«Светлая Память Антону Казимиру», — написал Елисеев.

Казимир был победителем ряда вокальных конкурсов. Певец утверждал, что именно он исполнял партии Михаила Круга в альбоме Ирины Круг «Тебе, моя последняя любовь», вышедшем после смерти шансонье.