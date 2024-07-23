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04:06, 23 июля 2024Интернет и СМИ

МотоТаня оставила символичный пост перед гибелью

МотоТаня перед гибелью заявляла о планах покорить Турцию

Фото: Osman Orsal / Reuters

Российская байкерша и блогер Татьяна Озолина, более известная как МотоТаня, заявляла о планах покорить Турцию. Соответствующий пост она опубликовала в своем профиле в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) за четыре дня до трагедии.

«Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию», — написала МотоТаня

После известия о гибели блогерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из пользователей отметил символичность последнего поста.

Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Блогер ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент блогер не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Озолина умерла до приезда скорой помощи.

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      Евгений Силаев
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