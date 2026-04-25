Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
00:45, 25 апреля 2026Спорт

Третьяк предостерег Овечкина от политической карьеры

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в политике. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Функционер предостерег игрока от политической карьеры. «А зачем ему это? Депутат — это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать», — заявил Третьяк.

Глава ФХР добавил, что за Овечкина обязательно проголосуют люди. «Но пусть сам выбирает. Давайте не будем за него думать», — отметил Третьяк.

Ранее стало известно о желании 40-летнего Овечкина сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом, который истекает летом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok