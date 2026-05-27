13:49, 27 мая 2026

Прохожая стала моделью российского бренда и покорила зрителей

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Популярный блогер Мухамед Тлизамов предложил прохожей на улице стать моделью российского бренда. Ролик, покоривший зрителей, он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фотограф с никнеймом tlizamm выбрал женщину Кристину, которая шла мимо бутика, и предложил ей поучаствовать в съемке. По его словам, на фотосессию для бутика не приехала модель, вследствие чего им срочно нужна была замена. «Да какая из меня модель, вы что? Я не умею позировать. Да посмотрите, я даже не накрашена», — возразила россиянка.

Тлизамов заверил героиню ролика, что ей сделают макияж и подберут подходящие образы для снимков, в результате чего та согласилась. При этом Кристина поделилась, что является преподавателем истории России в университете.

Затем блогер продемонстрировал внешность женщины в летнем платье с принтом в виде лимонов, распущенными волосами и с сумкой в руках. Помимо этого, стилисты предложили россиянке примерить розовый костюм с юбкой и пиджаком. В завершение съемки Тлизамов от лица бренда подарил преподавателю данный наряд.

Пользователей сети впечатлил ролик, о чем они написали в комментариях под постом. «Какая девушка! Последнее фото с улыбкой действительно чудесное», «Кристина прекрасна!», «Кристина чудесная! Все видео смотрела с огромной улыбкой. Спасибо вам», — поблагодарили они.

В октябре 2025 года бродяжничавшая в России девочка стала моделью благодаря фото туристки. Махраба (фамилия не указывалась) с родителями переехала в Дагестан из Узбекистана, когда ей было три года. Впоследствии отца девочки депортировали, а она с матерью оказалась на улице, где им пришлось попрошайничать.

