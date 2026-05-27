Европейский энергогигант продлил экстренную меру из-за войны в Иране

TotalEnergies продлила действие потолка цен на топливо на АЗС до конца июня

Руководство энергогиганта TotalEnergies продлило действие потолка розничных цен на топливо на своих автозаправочных станциях (АЗС) во Франции до конца июня. О пролонгации экстренной меры из-за войны в Иране сообщает Reuters.

Поводом для такого решения послужила продолжающаяся блокировка Ормузского пролива США и Ираном. На фоне масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов TotalEnergies решила заморозить верхний предел цен на бензин и дизельное топливо.

До конца первого летнего месяца предельная стоимость бензина на АЗС энергогиганта останется на уровне 1,99 евро (2,32 доллара) за литр, а дизтоплива — на отметке в 2,25 евро (2,62 доллара).

Несмотря на это, министр финансов Франции Ролан Лескюр ранее не исключил усиления фискального давления на представителей местной энергетической отрасли. Подобные компании, отметил он, получили дополнительные доходы на фоне стремительного удорожания основных видов энергоресурсов. Власти республики, пояснил министр, рассмотрят осенью вопрос введения налога на сверхприбыль для разбогатевших на фоне кризиса предприятий. Под ударом при таком раскладе может оказаться в том числе TotalEnergies.