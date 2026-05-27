14:54, 27 мая 2026Культура

Пенелопа Крус сообщила об угрожающем ее жизни серьезном заболевании

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанская актриса Пенелопа Крус сообщила, что узнала о возможной аневризме мозга во время съемок фильма. Об этом актриса заявила в беседе с изданием Variety.

По ее словам, врачи позвонили ей и предупредили о возможной болезни перед ее выходом на съемочную площадку. «Мы собирались выходить, я надевала парик, и мне сказали: "По-видимому, у вас аневризма головного мозга". Это было что-то сюрреалистичное», — поделилась артистка.

52-летняя актриса рассказала, что всерьез боялась за свою жизнь. По медицинским показаниям ей разрешили продолжить работу над фильмом, что она назвала настоящим чудом.

Ранее певицу Марину Хлебникову заметили в очереди в противотуберкулезный диспансер. Однако артистка отметила, что поводов для переживаний о ее здоровье нет.

