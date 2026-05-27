Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА

Акинфеев назвал Всеволода Боброва лучшим футболистом в истории ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории армейского клуба. Ролик с вратарем опубликован на канале Российской премьер-лиги (РПЛ) во «ВКонтакте».

Капитан красно-синих сделал выбор в пользу Всеволода Боброва. «Потому что в то время очень тяжело было: и футбол, и хоккей, люди занимались чем угодно, главное, чтобы быть в спорте. Поэтому для меня он», — заявил Акинфеев.

Футболист также отметил, что лучшим игроком в истории «Спартака» считает Егора Титова, «Зенита» — Андрея Аршавина, «Локомотива» — Сергея Овчинникова.

Бобров выступал за ЦСКА (на тот момент — ЦДКА) с 1945 по 1950 год, в составе клуба он стал трехкратным чемпионом СССР. Футболист также играл за сборную страны по хоккею, вместе с ней он стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.