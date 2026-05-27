14:51, 27 мая 2026Культура

Актеры «Истории его служанки» похвастали особенностями сериала

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светская премьера сериала «История его служанки» прошла в Москве. Как заявил «Национальной службе новостей» (НСН) исполнитель роли графа Шереметьева актер Матвей Лыков, эта 90-серийная мелодрама может удивить даже зарубежных зрителей.

Согласно сюжету, все происходит в XIX веке. Глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Из-за этого срывается помолвка его сына Романа Аверина (Михаил Сотников) с Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Ради спасения семьи дочь Аверина Анна (Милана Бру) соглашается «отрабатывать» долг отца в роли служанки в доме графа Шереметьева целый год. Случайная сделка повлечет за собой роман.

По мнению Лыкова, этот сериал повествует прежде всего о чести и достоинстве. Актер отметил, что его персонаж Николай живет по очень строгим правилам структуры, в которой вырос. Однако он испытывает чувства, рушащие эту структуру и заставляющие его задумываться, как поступать.

Это кино о чести, а честь — понятие не контекстуальное в смысле страны. Мне кажется, наш сериал может стать популярным как в России, так и за границей, потому что для каждого гражданина государство и государственность очень важны. Это наши корни, наше самосознание

Матвей Лыковактер

Актриса Вероника Журавлева, которая сыграла невесту графа Шереметьева Юлию, сообщила, что любовная линия ее героини нарушает все правила общественной жизни того времени. По словам исполнительницы роли, ее героиня похожа на нее саму своей детскостью и наивностью. При этом персонаж взрослеет и становится умнее, столкнувшись с первой любовью.

«В конце концов понимает, что для нее любовь — самое главное. Даже влюбившись в бедного парня, она будет прежде всего бороться за любовь. Линия моей героини — та самая любовь, которая нарушает абсолютно все правила, рамки», — подчеркнула Журавлева.

При этом, по ее мнению, у «Истории его служанки» и зарубежного сериала «Бриджертоны» не так много общего, как могло показаться на первый взгляд.

«Многие сравнивают наш проект с сериалом "Бриджертоны", но мы на него не ровнялись. Просто так получилось, что такие проекты становятся популярным жанром», — уточнила актриса.

Премьера исторической мелодрамы намечена на 2 июня. В онлайн-кинотеатрах выйдут сразу четыре эпизода.

Ранее создатели «Очень странных дел» выпустили новый мистический сериал.

