Раскрыта тактика ВСУ перед применением ракет Storm Shadow

Полковник Матвийчук: ВСУ перед пуском Storm Shadow применяют имитаторы цели

Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow уже давно появились на фронте, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) научились их сбивать, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. О тактике применения этих ракет Вооруженными силами Украины он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Любая ракета, летящая по небу, представляет, конечно же, угрозу. Эти ракеты давно уже на фронте, мы их научились сбивать. Все наши мобильные комплексы, начиная с [зенитных ракетных комплексов] «Стрела-10», спокойно сбивают эту ракету. Ракета дозвуковая, достаточно обнаруживаемая, мы их сбиваем практически 100 процентов», — сказал Матвийчук.

Однако, по словам эксперта, некоторые из них достигают целей, поскольку перед запуском ракет Storm Shadow противник применяет имитаторы целей.

«Дело в том, что противник научился применять перед пуском этих ракет имитаторы цели. Некоторые ракеты все-таки прорываются. Но когда наши средства — "Стрела-10", С-400, наши ЗРК "Тор" — видят ее, то сбивают», — подчеркнул Матвийчук.

Ранее стало известно, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю есть масштабные разрушения. По словам губернатора города Михаила Развожаева, при атаке никто не пострадал.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow был демонстративным, поскольку этот город исторически является местом боевой славы России. По его словам, в ответ на это Россия уже начинает отвечать ударами по местам принятия решений на Украине, при этом последствия этого могут почувствовать в том числе и англичане.