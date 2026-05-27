Президент Финляндии сделал заявление об угрозе БПЛА со стороны России

Стубб усомнился, что Россия перенаправляла украинские БПЛА в сторону Финляндии

Финские власти не верят в то, что Россия могла перенаправить украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территорию страны. Об этом заявил президент республики Александр Стубб, его слова приводит Helsingin Sanomat.

«Я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии», — подчеркнул глава государства.

Таким образом Стубб прокомментировал публикацию газеты The Telegraph, в которой утверждается, что Россия якобы перенаправляла с помощью помех GPS украинские БПЛА в сторону стран НАТО. Президент Финляндии отметил, что «руководство страны прислушивается именно к своим Вооруженным силам (ВС), Военно-воздушным силам (ВВС) и разведке, нежели к информации The Telegraph».

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также заявил, что Россия никогда не пыталась направить в страну украинские дроны.