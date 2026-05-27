Советник Зеленского отреагировал на сообщение о подготовке Украины к продолжению войны

Сообщение о подготовке Украины к продолжению войны является вбросом. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Да это же вот тот самый вброс, который уже был. (...) Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть», — объяснил Литвин.

27 мая стало известно, что Зеленский приказал готовиться еще к двум-трем годам войны. Об этом сообщил The Economist, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

Ранее стало известно об активном наступлении армии России в Сумской области. Российские военные в том числе взяли населенный пункт Запселье.