Бродяжничавшая в России девочка стала моделью благодаря фото туристки

Бродяжничавшая в Дагестане девочка стала моделью благодаря фото туристки

Бродяжничавшая в России девятилетняя девочка стала моделью благодаря фото туристки, оказавшемуся популярным в соцсетях. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Махраба (фамилия не указывается) с родителями переехала в Дагестан из Узбекистана, когда ей было три года. Впоследствии отца девочки депортировали, а она с матерью оказалась на улице, где им пришлось попрошайничать.

В прошлом году туристка заметила Махрабу и сделала ее снимок, которым поделилась в соцсетях. Впоследствии девочку пригласили на съемки рекламы одежды, и она стала зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц и помогать матери. Кроме того, у нее появился аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающий около 30 тысяч подписчиков.

В настоящее время девочку забрала к себе местная жительница Джанет (фамилия не указывается). Мать Махрабы по-прежнему остается на улице.

В апреле сообщалось, что дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова.