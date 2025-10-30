Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:10, 30 октября 2025Ценности

Бродяжничавшая в России девочка стала моделью благодаря фото туристки

Бродяжничавшая в Дагестане девочка стала моделью благодаря фото туристки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Бродяжничавшая в России девятилетняя девочка стала моделью благодаря фото туристки, оказавшемуся популярным в соцсетях. Соответствующий материал публикует Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Махраба (фамилия не указывается) с родителями переехала в Дагестан из Узбекистана, когда ей было три года. Впоследствии отца девочки депортировали, а она с матерью оказалась на улице, где им пришлось попрошайничать.

В прошлом году туристка заметила Махрабу и сделала ее снимок, которым поделилась в соцсетях. Впоследствии девочку пригласили на съемки рекламы одежды, и она стала зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц и помогать матери. Кроме того, у нее появился аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающий около 30 тысяч подписчиков.

В настоящее время девочку забрала к себе местная жительница Джанет (фамилия не указывается). Мать Махрабы по-прежнему остается на улице.

В апреле сообщалось, что дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина, ядерное оружие и российская нефть. О чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились во время личной встречи в Пекине?

    Надписи на скамейках Севастополя помогли разоблачить украинскую шпионку

    Мэр Юрмалы не получил доступ к гостайне и уволился

    Диетолог перечислила помогающие бороться с депрессией продукты

    Стало известно об имитации обучения в одной из чеченских школ

    Валиеву заставили выплатить больше двух миллионов рублей

    Россия возобновила полеты на военную базу в Сирии

    Во Франции отреагировали на угрозы бельгийского министра «стереть Москву с карты мира»

    Набиуллина напомнила о двух признаках рецессии

    Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости