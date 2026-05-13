12:01, 13 мая 2026

Российский министр ответил на вопрос об увеличении госдолга

Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Размер государственного долга России, составляющий около 17 процентов ВВП, является одним из самых низких среди стран «Большой двадцатки», и важно сохранять его на безопасном уровне. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

В ответ на вопрос, есть ли возможность и необходимость увеличения госдолга, министр напомнил, что долг является следствием бюджетного дефицита — источника монетарного финансирования, которое, становясь избыточным, приводит к вытеснению процентными платежами важных расходов нацбюджета. «Этого нельзя допускать», — подчеркнул Силуанов. По его словам, «сокращение дефицита — дело непростое, однако крайне важное для устойчивости финансов страны».

Согласно прогнозу МВФ, госдолг России вырастет к концу 2026 года до 19,1 процента ВВП, а в 2031-м достигнет 29,1 процента.

Дефицит федерального бюджета составил по итогам января-апреля 5,88 триллиона рублей, превысив вдвое прошлогодние уровни за этот же период. В Минфине объясняют такую динамику прежде всего опережающим финансированием расходов.

