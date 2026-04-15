Российскому госдолгу спрогнозировали рост

17:19, 15 апреля 2026Экономика

МВФ: Госдолг России достигнет 21,2 процента ВВП в 2027 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В ближайшие шесть лет госдолг России продолжит расти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

Ожидается, что к концу 2026 года суммарный размер долговых обязательств России достигнет отметки в 19,1 процента ВВП. В 2027-м показатель увеличится до 21,2 процента национального валового продукта, в 2028-м — до 23,6 процента, в 2029-м — до 25,4 процента, в 2030-м — до 27,2 процента, а в 2031-м — до 29,1 процента.

Ранее на проблему стремительного роста российского госдолга указали аналитики Счетной палаты. В ведомстве отметили, что по итогам 2025 года показатель увеличился на 21 процент и достиг отметки в 35,1 триллиона рублей. Речь идет о совокупности внешних и внутренних долговых обязательств.

До этого о рекордном росте внешнего госдолга России сообщили в Министерстве финансов. К началу февраля, уточнили в Минфине, показатель составил 61,97 миллиарда долларов. Достигнутый результат оказался максимальным за последние 20 лет. В Центробанке объяснили подобную динамику укреплением рубля и привлечением долгового финансирования.

