09:44, 13 февраля 2026Экономика

Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

Минфин сообщил о росте внешнего госдолга РФ до рекордных за 20 лет $61,97 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Государственный внешний долг России к началу февраля достиг 61,97 миллиарда долларов, что стало максимумом за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В начале 2006 года этот показатель составлял 76,5 миллиарда долларов, но в 2007-м опустился до 52 миллиардов. Далее внешний госдолг, учитывающий обязательства правительства перед нерезидентами в иностранной валюте, никогда не превышал 60 миллиардов долларов.

Показатель является частью общего внешнего долга страны, включающего также обязательства банков, государственных и частных компаний и различных организаций. Банк России по состоянию на 1 января 2026 года оценивал его в 319,8 миллиарда долларов, что на 30 миллиардов больше, чем годом ранее.

Основными причинами роста внешнего долга в регуляторе называют укрепление рубля и привлечение долгового финансирования, что привело к переоценке обязательств.

Ранее сообщалось, что в 2025 году рост российского госдолга рекордно ускорился. За 12 месяцев объем размещений российских государственных облигаций на внутреннем рынке достиг максимальных за всю историю 7,2 триллиона рублей. При этом часть средств (около 219 миллиардов рублей) пришлась на первый в истории выпуск долговых обязательств в юанях.

