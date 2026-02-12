Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:37, 12 февраля 2026Экономика

Внешний долг России вырос

ЦБ: В 2026 году внешний долг России вырос почти до 320 миллиардов долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

По состоянию на 1 января 2026 года внешний долг России вырос в сравнении с 2025-м почти на 30 миллиардов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

По данным регулятора, в годовом выражении внешний долг увеличился на 10,4 процента. Он достиг уровня в 319,8 млрд долларов США.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов и банковской системы в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», — пояснила пресс-служба Центробанка.

По итогам третьего квартала 2025 года внешний госдолг России по отношению к ВВП сократился до 14 процентов. В апреле-июне соотношение госдолга к ВВП составляло 14,7 процента. Таким образом, за июль-сентябрь показатель снизился на 0,7 процентного пункта. Ниже он падал лишь однажды в современной истории — в четвертом квартале 2024 года, до исторического минимума в 13,3 процента.

